Che svista. Così Enrico Letta scivola sul tweet (Di martedì 1 settembre 2020) E' proprio vero che nell'era dei social va tutto molto, molto veloce. Forse troppo. Come sembra dimostrare l'ultimo tweet di Enrico Letta. Rispetto al Salvini del #menefrego dico che #solidari è molto meglio di #solitari. pic.twitter.com/mphDzpVeRh — Enrico Letta (@EnricoLetta) September 1, 2020 Letta voleva rispondere al "me ne frego" di Salvini ma non gli è venuto molto bene: "Rispetto al Salvini del #menefrego dico che #solidari è molto meglio di #solitari". Chissà che fine avrà fatto quell'hashtag... Leggi su iltempo

Ultime Notizie dalla rete : Che svista Apple ha erroneamente approvato un noto malware per Mac Wired.it Un malware per macOS è stato accidentalmente approvato da Apple

Un ricercatore informatico ha scoperto che Apple ha erroneamente approvato il codice per un installer di Adobe Flash che nascondeva un malware molto noto e pericoloso. Una svista che è stata corretta ...

