Calciomercato - L'originale, è boom di ascolti (Di martedì 1 settembre 2020) Il Calciomercato è partito ufficialmente oggi. Su Sky Sport , invece, l'appuntamento con la diciassettesima edizione di ' Calciomercato - L'originale ' è iniziato il 24 agosto scorso. Nella prima ... Leggi su corrieredellosport

DiMarzio : Pronti per un lungo viaggio? ?? ci vediamo alle 23 su @SkySport fino al 5 ottobre ???? #calciomercato #originale - AleBonan : Sigla nuova, nuovo Originale. È Calciomercato amici. Dalle 23 ?@fains? ?@DiMarzio? ?@DavideBucco? ?@gbarucco? ?… - Skysurfer72 : @Valeria23549267 A Calciomercato - l’originale. Un tizio tra gli opinionisti che sinceramente non so manco chi sia.… - ezguaitamacchi : RT @AleBonan: Sigla nuova, nuovo Originale. È Calciomercato amici. Dalle 23 ?@fains? ?@DiMarzio? ?@DavideBucco? ?@gbarucco? ?@MassMarianell… - LaFraPuntillosa : RT @andfavara: Calciomercato l'originale senza le imbeccate di Piero Ausilio sarebbe solo chiacchiere e battute. Il Marco Salvati del calci… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato originale Torna "Calciomercato - L'Originale": nuova edizione su Sky dal 24 agosto al 5 ottobre Sky Sport Calciomercato, le ultime news ogni giorno dalla squadra di Sky Sport

Il calciomercato è partito ufficialmente oggi. Su Sky Sport, invece, l’appuntamento con la diciassettesima edizione di “Calciomercato – L’originale” è iniziato il 24 agosto scorso. Nella prima settima ...

De Laurentiis ha perso cinquanta milioni, eppure ha chiuso una importante operazione di mercato!

Circa un anno e mezzo fa il Psg, per Allan, aveva offerto ottanta milioni di euro. A conti fatti Aurelio De Laurentiis ha perso circa cinquanta milioni. Il Napoli, come ha dichiarato lo stesso preside ...

Il calciomercato è partito ufficialmente oggi. Su Sky Sport, invece, l’appuntamento con la diciassettesima edizione di “Calciomercato – L’originale” è iniziato il 24 agosto scorso. Nella prima settima ...Circa un anno e mezzo fa il Psg, per Allan, aveva offerto ottanta milioni di euro. A conti fatti Aurelio De Laurentiis ha perso circa cinquanta milioni. Il Napoli, come ha dichiarato lo stesso preside ...