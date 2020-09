Calciomercato Juventus, incontro segreto con l’agente di Suarez (Di martedì 1 settembre 2020) Calciomercato Juventus: i bianconeri starebbero facendo sul serio per Luis Suarez La pista Luis Suarez si fa sempre più calda in casa bianconera. L’uruguaiano, in trattativa col Barcellona per liberarsi a zero, sarebbero balzato in cima alla lista dei desideri della Juventus e dell’allenatore Andrea Pirlo. Secondo quanto riportato dal portale spagnolo TodoFichajes.com, ci sarebbe addirittura stato un incontro segreto tra la dirigenza juventino e l’agente dell’attaccante blaugrana. Suarez è così diventato, insieme a Dzeko, il nome più gettonato per l’attacco bianconero. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

