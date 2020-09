Brozovic vuole ancora l'Inter: 'Amo questa maglia, voglio restare' (Di martedì 1 settembre 2020) Il suo nome è da qualche tempo nella colonna delle possibili cessioni nerazzurre per favorire la rivoluzione Inter voluta da Conte. Il tecnico, che non ne ha mai messo in discussione il talento, ... Leggi su gazzetta

Fprime86 : RT @Gazzetta_it: #Brozovic vuole ancora l'Inter: 'Amo questa maglia, voglio restare a lungo' - Yuro_23 : RT @Gazzetta_it: #Brozovic vuole ancora l'Inter: 'Amo questa maglia, voglio restare a lungo' - Gazzetta_it : #Brozovic vuole ancora l'Inter: 'Amo questa maglia, voglio restare a lungo' - sugoeppasta : RT @SoldatoDoc: Se Brozovic non vuole andare la vedo dura. Altre notizie negative, a Giugno 2020 sono scaduti altri sponsor che non sono st… - stebellentani : Un dato, che personalmente considero generalmente positivo ma è comunque un dato con cui fare i conti, è che da noi… -