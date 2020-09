Ausilio: «L’Inter punta su Skriniar. Kanté impossibile» (Di martedì 1 settembre 2020) Piero Ausilio ha fatto il punto sul mercato dell’Inter per la prossima stagione: le dichiarazioni del direttore sportivo Piero Ausilio, dirigente dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dal Grand Hotel di Rimini in occasione dell’inizio ufficiale del calciomercato. Skriniar – «Skriniar è un giocatore per il quale abbiamo fatto il giusto investimento. È con noi da tre anni e ha fatto molto bene; nell’ultimo periodo magari ha giocato meno ma continueremo a puntare su di lui, non ci sono trattative sul difensore». BROZOVIC – «Brozovic ha compreso certi atteggiamenti sbagliati nel corso della stagione. Certe situazioni sono in ogni caso state gestite all’interno del club. Fa parte di quei giocatori sui quali puntiamo, in ogni ... Leggi su calcionews24

