Arista di maiale e carciofi: fettine gustose (Di martedì 1 settembre 2020) L’Arista di maiale è un classico della cucina italiana, è un pezzo di carne morbido e si prepara in maniera semplice. Le fettine di Arista accompagnate con i carciofi, è una preparazione veloce da fare, semplicemente in padella, senza l’utilizzo del forno. Una ricetta da fare per un pranzo o una cena, anche dell’ultimo minuto oppure quando non si ha tempo a disposizione e, non si vuole rinunciare a un buon piatto gustoso e saporito. Arista di maiale e carciofi Le fettine di Arista dapprima vengono saltate in padella con aromi misti e burro, poi sfumate con un vino secco, tipo marsala e infine accompagnate con i carciofi. Un piatto veloce, che si prepara in pochi ... Leggi su notizieora

Olbia, 22 agosto 2020 – Le ricette di Gallura comprendono molti piatti tipici, legati alla più profonda tradizione sarda. Tra carne, zuppe, antipasti e dolci, ne abbiamo per tutti i gusti. Viaggiare ...

