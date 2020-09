App Immuni, ecco gli smartphone compatibili. Chi può scaricarla e dove funziona (Di martedì 1 settembre 2020) Nessuna sostituzione. Così com’è, Immuni, lo strumento di contact tracing sviluppato dall’agenzia milanese Bending Spoons e disponibile sugli store digitali gratuitamente da giugno resta fondamentale per contenere il contagio da Covid-19. Apple e Google (che hanno messo a disposizione la tecnologia per le notifiche di esposizione al rischio della app) integreranno a breve nei loro sistemi una funzione attraverso la quale, anche senza scaricare l’app, potremo ricevere sullo smartphone una notifica di esposizione, in caso di contatto con una persona positiva al Covid-19 (Apple ha già rilasciato iOS 13.7 beta), ma non si tratta di un’alternativa a Immuni, l’unico strumento che consente agli utenti di caricare i propri codici per segnalare una eventuale positività. Non a caso, pur ... Leggi su ilfattoquotidiano

