Angela Lansbury, la 'Signora in giallo' a Malibù: e a 94 anni conquista i social (Di martedì 1 settembre 2020) Occhiali da sole, maglietta bianca e mascherina abbassata per poter mangiare. La protagonista della foto che ha scatenato una valanga d'affetto sui social è Angela Lansbury , l'attrice che ha segnato ... Leggi su leggo

VanityFairIt : Uno scatto recente della celebre attrice britannica, che a ottobre compirà 95 anni sta facendo andare in visibilio… - mixborghi : RT @VanityFairIt: Uno scatto recente della celebre attrice britannica, che a ottobre compirà 95 anni sta facendo andare in visibilio i fan,… - Zellastrega : #AngelaLansbury a Malibu, con occhiali da sole e mascherina - infoitcultura : Angela Lansbury oggi, La signora in giallo ha 94 anni: eccola con mascherina e occhiali a Malibu - infoitcultura : Angela Lansbury: ecco com'è oggi 'la Signora in Giallo' -