Whatsapp: dark mode su browser e la ricerca avanzata (Di lunedì 31 agosto 2020) Whatsapp ha deciso di rendere disponibile la dark mode anche su browser web, sia per PC che per Mac. Si tratta di una funzione molto utile per coloro che passano diverse ore davanti allo schermo e affaticano gli occhi. La versione scura di Whatsapp è disponibile già da svariati mesi sui dispositivi mobili, precisamente gli Iphone ed i device Android possono usufruirne da marzo, ma fino ad ora i pc ne erano sprovvisti. In realtà, ricorrendo ad alcuni trucchetti e procedure non ufficiali, anche su questi dispositivi era possibile istallare un tema più scuro, non accessibile comunque a tutti gli utenti. Ora, invece, la dark mode è stata ufficialmente rilasciata dagli sviluppatori di Whatsapp. Come attivare la ... Leggi su quotidianpost

QuotidianPost : Whatsapp: dark mode su browser e la ricerca avanzata - bianca_caimi : RT @SkyTG24: WhatsApp, la Dark Mode ora disponibile su browser web, PC e Mac - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: WhatsApp, la Dark Mode ora disponibile su browser web, PC e Mac - stefano_gatto97 : RT @SkyTG24: WhatsApp, la Dark Mode ora disponibile su browser web, PC e Mac - SkyTG24 : WhatsApp, la Dark Mode ora disponibile su browser web, PC e Mac -

Ultime Notizie dalla rete : Whatsapp dark WhatsApp, la Dark Mode ora disponibile su browser web, PC e Mac Sky Tg24 WhatsApp: in lavorazione una miglior gestione degli sfondi per le chat

Completata l’estensione della dark mode, ora portata anche nelle emanazioni per Windows, for Web e macOS, la celebre e popolare applicazione di messaggistica istantanea WhatsApp si è dedicata – con ta ...

WhatsApp, la Dark Mode ora disponibile su browser web, PC e Mac

La funzione può essere attivata direttamente dalle impostazioni dell’app. Consente di attivare un tema dalle tonalità scure, adatto per chi vuole affaticare meno la vista quando passa molte ore di fro ...

Completata l’estensione della dark mode, ora portata anche nelle emanazioni per Windows, for Web e macOS, la celebre e popolare applicazione di messaggistica istantanea WhatsApp si è dedicata – con ta ...La funzione può essere attivata direttamente dalle impostazioni dell’app. Consente di attivare un tema dalle tonalità scure, adatto per chi vuole affaticare meno la vista quando passa molte ore di fro ...