Via Galermo, un cimitero di vecchie ambulanze abbandonate (Di lunedì 31 agosto 2020) Un cimitero per vecchie ambulanze in disuso. Questo è quello che è oggi il cortile nord del IV municipio di Catania di via Galermo. Mezzi lasciati lì da anni sotto il sole e la pioggia con il rischio ... Leggi su cataniatoday

Ultime Notizie dalla rete : Via Galermo Via Galermo, un cimitero di vecchie ambulanze abbandonate CataniaToday Catania, lavori Anas in Tangenziale e per automobilisti è una "Via Crucis"

Catania - Una fila chilometrica che dall’uscita del quartiere di San Giovanni Galermo arrivava quasi fino allo svincolo per Palermo. Tangenziale di Catania letteralmente bloccata stamattina in direzio ...

Catania - Una fila chilometrica che dall’uscita del quartiere di San Giovanni Galermo arrivava quasi fino allo svincolo per Palermo. Tangenziale di Catania letteralmente bloccata stamattina in direzio ...