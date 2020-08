Ufficiale il nuovo Samsung Galaxy M51: lo smartphone con una durata 'infinita' (Di lunedì 31 agosto 2020) È adatto a tutte le tasche, ha una batteria quasi infinita, e una fotocamera da top di gamma. Samsung ha annunciato un nuovo smartphone di fascia media, il Galaxy M51 , per ora disponibile in pre-... Leggi su today

GoalItalia : ?? UFFICIALE ?? Razvan #Marin è un nuovo giocatore del @CagliariCalcio: arriva dall'#Ajax - Salva_con_nome : RT @AurelioElios55: È UFFICIALE: Ancora poche ore e 'lo faccio a settembre' verrà sostituito da 'se ne parla con l'anno nuovo'. - VeronaNews_net : #Ufficiale: Ivor Pandur e’ un nuovo giocatore dell’Hellas Verona – - Noovyis : (Ufficiale: Marin è un nuovo giocatore del Cagliari) Playhitmusic - - LinuxVanBassen : RT @DominioBN: Il nostro @LinuxVanBassen presenta il nuovo acquisto della @JuventusFCWomen , Lina #Hurtig, in questo articolo scritto per g… -

Ultime Notizie dalla rete : Ufficiale nuovo

Corriere Romagna

Sulla Gazzetta Ufficiale del 14 agosto 2020, n. 203 - S.O. n. 30 - è stato pubblicato il D.L. 14 agosto 2020, n. 104, noto come "decreto di Agosto", contenente un pacchetto di misure aggiuntive per il ...“Buongiorno”, in uscita il nuovo album di Gigi D’Alessio. Una notizia che i fan di Gigi D’Alessio aspettavano da tempo: è ufficiale la data d’uscita del suo nuovo album. “Buongiorno” sarà fuori ovunqu ...