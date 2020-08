TUTTOSPORT – La Juventus punta Federico Chiesa (Di lunedì 31 agosto 2020) “La Juve ritorna in Chiesa”. Si apre con questo titolo l’edizione di oggi di TUTTOSPORT, parlando della Juventus che sembrerebbe pronta a tornare alla carica per Federico Chiesa: “Caccia all’esterno: si profila un’operazione allargata con la Fiorentina, ma prima Paratici dovrà sistemare Douglas Costa, sempre nel mirino dello United. Giorni decisivi per l’attaccante: Dzeko favorito rispetto a Suarez”. Sfumato quindi Arkadiusz Milik, ormai diretto verso la Roma. Il polacco aveva aspettato a lungo i bianconeri, ma è praticamente uscito dai radar della “Vecchia Signora”. Spazio in taglio alto al futuro del centrocampista del Milan Lucas Biglia. Il giocatore argentino ha deciso: “Voglio continuare a giocare in Italia”, ... Leggi su calciomercato.napoli

