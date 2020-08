Trump law and order: "Portland è un caos, fate pulizia o la farò io" (Di lunedì 31 agosto 2020) Donald Trump salta sugli scontri di Portland e minaccia l’uso delle forza se le autorità locali non riusciranno a portare alla calma. “A Portland c’è il caos, edè così da molti anni. Se questo zimbello di sindaco non farà pulizia andremo lì e lo faremo noi per loro” scrive il presidente su twitter tornando a invocare il pugno duro sulle proteste nella città in cui negli scontri è stato ucciso un attivista di estrema, destra sostenitore del tycoon.Il presidente Usa conferma anche la sua visita a Kenosha, la città del Wisconsin in cui è stato ferito Jacob Blake, per incontrare le forze dell’ordine. “I sindaci e i ... Leggi su huffingtonpost

HuffPostItalia : Trump law and order: 'Portland è un caos, fate pulizia o la farò io' - dar_casartelli : RT @GiancarloDeRisi: Prepotente la nera. Provoca e poi #aggredisce in nome dell'antirazzismo. Se va avanti così, #Trump rivincerà le elezio… - EluuugA : @MenegazziMarina @MediasetTgcom24 Poi vabbè sto rispondendo ad una leghista che condivide il post di Trump 'Law and Order'. - minomazz : Appena ricevuto: Biden ribalta la retorica Law&Order: il presidente del caos è Donald Trump. Biden parla tra un'ora. - tigrelt : RT @GiancarloDeRisi: Prepotente la nera. Provoca e poi #aggredisce in nome dell'antirazzismo. Se va avanti così, #Trump rivincerà le elezio… -

Ultime Notizie dalla rete : Trump law La campagna di Trump: law and (dis)order AGI - Agenzia Italia Trump insiste: "Serve la guardia nazionale per sedare i disordini a Portland"

AGI - Il presidente Usa, Donald Trump, nonostante la perplessità del governatore del Wisconsin, insiste nel voler andare a Kenosha, dove l'afroamericano Jacob Blake è rimasto paralizzato dopo essere s ...

Trump: «Portland è nel caos, faremo pulizia». La risposta di Biden: «Fomenta la violenza perché è debole»

Botta e risposta a distanza tra Trump e Biden sugli scontri di Portland. Il Presidente degli Stati Uniti ha dichiarato su Twitter che per riportare l’ordine nella metropoli dell’Oregon c’è bisogno del ...

AGI - Il presidente Usa, Donald Trump, nonostante la perplessità del governatore del Wisconsin, insiste nel voler andare a Kenosha, dove l'afroamericano Jacob Blake è rimasto paralizzato dopo essere s ...Botta e risposta a distanza tra Trump e Biden sugli scontri di Portland. Il Presidente degli Stati Uniti ha dichiarato su Twitter che per riportare l’ordine nella metropoli dell’Oregon c’è bisogno del ...