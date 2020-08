Torino, vietato fumare nei parchi con aree giochi per bambini (Di lunedì 31 agosto 2020) I parchi, le aree giochi per i bambini e gli spazi per l’attività sportiva saranno zone con divieto di fumo a Torino. La modifica è stata approvata dall'assessore all'Ambiente Alberto Unia e dalla giunta comunale - attraverso una modifica del Regolamento del verde pubblico e privato (l'articolo 85) che, oltre a normare gli usi e gli interventi per alberate e spazi verdi di proprietà pubblica e privata, disciplina anche i comportamenti per i frequentatori di parchi e giardini cittadini.È una vera rivoluzione, perché trattasi di uno dei primi divieti di fumo all’aria aperta. Ovviamente questa delibera non solo tutela la salute dei piccoli, ma protegge anche l’ambiente, perché intende anche evitare che vengano gettati a terra i ... Leggi su blogo

toysblogit : Torino, vietato fumare nei giardini e nei parchi con aree giochi per bambini - bebeblogit : Torino, vietato fumare nei giardini e nei parchi con aree giochi per bambini - secondome71 : @AdrianoPanatta @Keynesblog Pure a Torino non scherzavano, prima vietato dalla polizia poi approvato dal consiglio di stato. - CorriereTorino : Vietato fumare nelle aree gioco per bambini e negli spazi attrezzati per lo sport - RADIOBRUNO1 : Torino: vietato fumare nei giardini e nei parchi con aree giochi #RadioBruno -