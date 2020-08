Tfr, novità per i pensionati: procedure e tempi di attesa per l’anticipo (Di lunedì 31 agosto 2020) È stato registrato in Corte dei Conti e a breve sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto ministeriale che assorbe la ratifica dell’accordo quadro con l’Abi per l’anticipo del Tfs e del Tfr. Lo ha annunciato la ministra della Pubblica Amministrazione, Fabiana Dadone: “È già operativo e dunque la procedura giuridica è formalmente conclusa”. E ancora: “Ridiamo ossigeno ai tanti pensionati costretti ad attendere anni per la buonuscita”. Anticipo Tfr, presto disponibile la piattaforma Tra pochi giorni sul sito del Dipartimento della funzione pubblica sarà disponibile la piattaforma per avviare le operazioni di richiesta di liquidazione dell’anticipo del Tfs e del Tfr (il massimo erogabile è di 45 mila euro). Sul sito i cittadini che vogliono richiedere il ... Leggi su quifinanza

