Tasse +47% in 20 anni | il nodo dei servizi

Negli ultimi vent'anni le Tasse pagate dagli italiani sono aumentate del 47%, ma all'aumento di quanto pagato non corrisponde un'adeguata qualità dei servizi. Abbiamo sentito il parere dell'economista Gianni Lepre.

La tassa da 100 mila euro funziona, ecco quello che i governi italiani non capiscono

Vi ricordate l’imposta da 100 mila euro, introdotta a partire dal 2017 per i contribuenti che trasferiscono la residenza in Italia e che grava sui loro redditi maturati all’estero? Il calcio italiano ...

