Stazione di Topolò Postaja Topolove. Programma martedì 1 settembre (Di lunedì 31 agosto 2020) Con un concerto verso le otto della sera, si conferma anche quest’anno il legame tra la Stazione di Topolò e il Festival itinerante di musica concentrazionaria “Viktor Ullmann” . Il Festival “Ullmann” è l’unico festival al mondo a proporre musiche di autori, ebrei e non ebrei, che hanno patito per le loro idee, la loro etnia o la loro religione i rigori del lager, spesso perdendo la vita. Per questo particolare festival, Topolò è tappa fissa fin dalla sua prima edizione.Il quintetto che si esibisce alla Stazione è composto da Davide Casali, clarinettista, direttore d’orchestra e direttore artistico del Festival “Viktor Ullmann”, e da Ernest Cosenza primo violino, Paola Veronese secondo violino, Cristina Verità viola e Cristina Nadal, violoncello, tutti ... Leggi su udine20

