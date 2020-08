Sicilia, la riserva dello Zingaro devastata dagli incendi: l’incessante lavoro dei Vigili del Fuoco (Di lunedì 31 agosto 2020) incendio riserva dello Zingaro. Un equipaggio dell’82° Centro C.S.A.R. (Combat Search And Rescue) di Trapani, è intervenuto per bloccare l’estensione dell’incendio sviluppatosi nella zona della riserva dello Zingaro, tra San Vito lo Capo e Scopello, e in seguito è stato reimpiegato nella soppressione di un altro incendio divampato nel bosco Scorace vicino Buseto Palizzolo. Quattro sortite, per un totale di 7 ore di volo, 56 lanci e oltre 42mila litri di acqua sganciati. In entrambi i casi l’attività è risultata molto impegnativa vista la presenza di raffiche di scirocco superiori ai 60km/h. >> Il Nord Italia in ginocchio per il maltempo: fine agosto devastante ... Leggi su urbanpost

Il vasto incendio del 29 agosto ha devastato la riserva naturale dello Zingaro, nel Trapanese. A partire da oggi, la zona rimarrà chiusa al pubblico fino a nuove disposizioni. «Da domani la Riserva re ...

La Sicilia continua a bruciare: diversi incendi hanno colpito la Riserva dello Zingaro nel trapanese e Altofonte nel palermitano. La Regione si prepara a chiedere lo stato di calamità. Sono state nott ...

