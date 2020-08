Serie C, riammesse Ravenna e Giana Erminio (Di lunedì 31 agosto 2020) Il consiglio federale della Figc ha ufficializzato la riammissione in Serie C di Ravenna e Giana Erminio. Ufficiale anche la data di partenza del campionato di terza Serie, stabilita per il 27 settembre. L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

tvdellosport : ?? BREAKING NEWS ?? Consiglio federale: le decisioni di oggi ?? Riammesse in #LegaPro #GianaErminio e #Ravenna. Il… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SERIE C - Ravenna e Giana Erminio riammesse, via il 27 settembre - susydigennaro : RT @napolimagazine: SERIE C - Ravenna e Giana Erminio riammesse, via il 27 settembre - petrazzuolo : RT @napolimagazine: SERIE C - Ravenna e Giana Erminio riammesse, via il 27 settembre - apetrazzuolo : SERIE C - Ravenna e Giana Erminio riammesse, via il 27 settembre -

Ultime Notizie dalla rete : Serie riammesse Consiglio Federale, completato l’organico della Serie C: due club riammessi e una sostituzione Il resto del calcio SERIE C - Ravenna e Giana Erminio riammesse, via il 27 settembre

Ravenna e Giana Erminio (Gorgonzola, Lombardia) sono state riammesse al prossimo campionato di Serie C. Lo ha decretato oggi il consiglio federale della Figc. Al contempo, è stata approvata anche la ...

Serie C e D: ufficiale, si parte il 27 settembre. Giana e Ravenna riammesse in Lega Pro, Legnago ripescato

Il presidente Gabriele Gravina ha aperto i lavori alle ore 12 con i consiglieri: Dal Pino, Marotta e Lotito per la Lega di A; Balata per la Lega B; Ghirelli, Baumgartner e Lo Monaco per la Lega Pro; S ...

Ravenna e Giana Erminio (Gorgonzola, Lombardia) sono state riammesse al prossimo campionato di Serie C. Lo ha decretato oggi il consiglio federale della Figc. Al contempo, è stata approvata anche la ...Il presidente Gabriele Gravina ha aperto i lavori alle ore 12 con i consiglieri: Dal Pino, Marotta e Lotito per la Lega di A; Balata per la Lega B; Ghirelli, Baumgartner e Lo Monaco per la Lega Pro; S ...