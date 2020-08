Serie A, si parte il 19 settembre (Di lunedì 31 agosto 2020) Il 19 settembre è la data di inizio della Serie A 2020-2021. Possibile rinvio per le sfide di Inter e Atalanta. ROMA – La data di inizio della Serie A 2020-2021 è il 19 settembre. Il Consiglio Federale della Figc ha confermato l’indicazione data dalla Lega nonostante le richieste avanzate da Inter e Atalanta di un rinvio per i propri impegni in Europa ad agosto. Possibile per le due squadre uno slittamento della prima giornata anche se la decisione sarà comunicata a ridosso dell’inizio del campionato. Da capire il recupero che potrebbe avvenire già ad ottobre. Il calendario sarà svelato il 2 settembre La nuova stagione sta iniziando a delinearsi. Grande attesa per il calendario che sarà svelato il 2 settembre alle ... Leggi su newsmondo

GoalItalia : ?? ULTIM'ORA ?? Confermate le date della Serie A 2020-2021 ?? Si parte il weekend 19-20 settembre ?? Ultima giornata 22-23 maggio - Lega_B : Ufficiale??? La #SerieBKT parte il 26 settembre! Ratificato oggi dal Consiglio federale. Ultima giornata il 7 maggi… - forumJuventus : ?? “Dybala mai stato sul mercato, farà parte del progetto” ?? “Degli obbiettivi di mercato ne parliamo con la societ… - IannacciStefano : RT @Lega_B: Ufficiale??? La #SerieBKT parte il 26 settembre! Ratificato oggi dal Consiglio federale. Ultima giornata il 7 maggio: https://t… - DocSweepsy : RT @ValerioMinnella: «Lo SW non è una generosa elargizione da parte dell'azienda, bensì una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro s… -