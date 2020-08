Quando comincia la Serie A 2020/21? Si parte già a settembre. La data (Di lunedì 31 agosto 2020) Quando comincia la Serie A 2020/21? Si parte già a settembre. La data Quando comincia la Seria A 2020/21? Il Consiglio Federale della Figc ha confermato la richiesta della Lega: il prossimo campionato italiano partirà giorno 19 settembre. Nei prossimi giorni verrà stilato il calendario di tutte le giornate. Quando comincia la Seria A 2020/21? La data Quando comincia la Seria A 2020/21? Adesso è ufficiale, nessuno slittamento a causa dei nuovi contagi tra i giocatori in vista: il prossimo campionato italiano comincerà nel weekend del 19 e 20 ... Leggi su termometropolitico

