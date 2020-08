"Paziente 0, bare coi morti, lockdown". Feltri, la triste verità sull'epidemia: "Cosa dobbiamo sempre tenere a mente" (Di lunedì 31 agosto 2020) Ho già sottolineato di recente come uno dei pericoli maggiori per l'umanità sia l'incapacità della nostra specie di ricordare i fatti e mettere a frutto i ricordi, in modo da evitare di ripetere sempre gli stessi errori: un pregio della carta stampata, che il web non possiede, è che un libro è "fisicamente presente", per cui quando si trova su un tavolo è come se lui cercasse noi, mentre online possiamo certamente ottenere in tempi brevissimi una travolgente messe di informazioni disponibili (anche troppe e non tutte vere), ma ogni volta siamo noi a dover cercare qualCosa. Il più delle volte la quantità di risultati è tale da risultare difficile da maneggiare e quando spegniamo i computer, tutto ci sparisce da davanti. Per questo motivo la ... Leggi su liberoquotidiano

AlbertVonWeiss1 : RT @Libero_official: 'Paziente 0, bare coi morti, #lockdown'. Feltri, la triste verità sull'epidemia: 'Cosa dobbiamo sempre tenere a mente'… - cav_errante_ : RT @Libero_official: 'Paziente 0, bare coi morti, #lockdown'. Feltri, la triste verità sull'epidemia: 'Cosa dobbiamo sempre tenere a mente'… - Libero_official : 'Paziente 0, bare coi morti, #lockdown'. Feltri, la triste verità sull'epidemia: 'Cosa dobbiamo sempre tenere a men… -

Ultime Notizie dalla rete : Paziente bare Vittorio Feltri e il coronavirus: "Il paziente zero, le bare, il lockdown. Cosa dobbiamo sempre tenere a mente" LiberoQuotidiano.it Vittorio Feltri e il coronavirus: "Il paziente zero, le bare, il lockdown. Cosa dobbiamo sempre tenere a mente"

Ho già sottolineato di recente come uno dei pericoli maggiori per l'umanità sia l'incapacità della nostra specie di ricordare i fatti e mettere a frutto i ricordi, in modo da evitare di ripetere sempr ...

Ho già sottolineato di recente come uno dei pericoli maggiori per l'umanità sia l'incapacità della nostra specie di ricordare i fatti e mettere a frutto i ricordi, in modo da evitare di ripetere sempr ...