Non spetta al condominio demolire l'abuso edilizio (Di lunedì 31 agosto 2020) Ordine di demolizione: va notificato ai singoli proprietari esclusiviDestinatario ordinanza demolizionecondominio mero ente di gestioneOrdine di demolizione: va notificato ai singoli proprietari esclusiviTorna suIl Comune deve ingiungere la demolizione delle opere abusivamente realizzate al "proprietario e al responsabile dell'abuso". Non è dunque possibile rivolgere la sanzione ripristinatoria nei confronti del condominio, mero ente di gestione privo di personalità giuridica, che non può essere individuato come proprietario nemmeno delle parti comuni del complesso immobiliare, che appartengono collettivamente ai singoli proprietari. Neppure la legge di riforma del condominio, pur avendogli attribuito un attenuato grado di soggettività, non lo ha comunque fatto assurgere al rango di ente... Leggi su studiocataldi

Il Comune deve ingiungere la demolizione delle opere abusivamente realizzate al "proprietario e al responsabile dell'abuso". Non è dunque possibile rivolgere la sanzione ripristinatoria nei confronti ...

Il Comune deve ingiungere la demolizione delle opere abusivamente realizzate al "proprietario e al responsabile dell'abuso". Non è dunque possibile rivolgere la sanzione ripristinatoria nei confronti ...