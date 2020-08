Miranchuk, il saluto ai tifosi prima di andare all’Atalanta è commovente (Di lunedì 31 agosto 2020) L'Atalanta aspetta Miranchuk che si sottoporrà alle visite mediche domani o mercoledì prossimo poi sarà ufficializzato il trasferimento. Il calciatore russo ha ringraziato i suoi ex ormai tifosi della Lokomotiv con particolare commozione: "Voglio ringraziare tutti i tifosi. Qui, insieme a voi, sono diventato un calciatore professionista e un uomo. Insieme a voi abbiamo vinto tutto. Con un'anima pura, voglio ringraziare tutti per essere stati presenti nei momenti difficili e facili. È ora di realizzare il mio sogno. So che vi preoccuperete per me. E io per voi. Non sto dicendo addio! Ci rivedremo ancora". Miranchuk ha fatto il suo debutto il 20 aprile 2013 nella partita contro Kuban. Per nove stagioni con la Lokomotiv, ... Leggi su itasportpress

