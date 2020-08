Messi, è rottura anche con i tifosi, lo hanno definito un traditore (Di lunedì 31 agosto 2020) È scontro totale tra Messi e il Barcellona. La Pulce ha sfidato nuovamente la società rifiutandosi ieri di sottoporsi ai Test e oggi non presentandosi al primo allenamento di Koeman previsto per le 17.30. Ma il rapporto dell’attaccante argentino ha cominciato a incrinarsi anche con i tifosi, in tanti infatti oggi hanno criticato il suo modo di fare sui social definendolo un traditore “Sei un traditore! C’è modo e modo per lasciare una squadra: potevi chiudere da Dio, te ne stai andando coprendoti di vergogna”. Il club sa bene di avere in questo momento il coltello dalla parte del manico, considerando il fatto che la Liga ha fatto che è valida la clausola rescissoria da 700 milioni di euro. Sarà molto importante ... Leggi su ilnapolista

