L'impegno della ministra Azzolina contro le classi 'pollaio' (Di lunedì 31 agosto 2020) AGI - Continuare la battaglia contro le classi 'pollaio'. La ministra dell'Istruzione, Lucia Azzolina, ribadisce il suo impegno in questa direzione e in una lettera inviata ai docenti e a tutto il personale scolastico scrive: "C'è una battaglia da portare avanti su tutte: quella per eliminare le classi sovraffollate, le cosiddette classi pollaio". "Abbiamo cominciato a intervenire sul provvedimento che ha dato loro origine - spiega la ministra - il decreto del presidente della Repubblica 20 marzo 2009 n. 81. Già oggi possiamo derogarvi, per l'emergenza, abbassando il numero di alunni per classe. Porteremo avanti questo percorso". Azzolina prende carta ... Leggi su agi

Ecco la spiegazione della preside. In molti sostengono che la scuola sia in ... Lo dico senza alcun trionfalismo, ma con soddisfazione: dati alla mano, nessuno in Europa si è impegnato così tanto nei ...

Probabilmente, la sola notizia della sua ricandidatura ha mandato in ... portandomi ad affrontarle con serietà, impegno ed umiltà. Con lo stesso approccio, negli ultimi quattro anni, ho cercato ...

