Lecco: rissa con ferito al bar, un arrestato e sette denunciati (Di lunedì 31 agosto 2020) Milano, 31 ago. (Adnkronos) - I carabinieri della Compagnia di Merate (Lecco), a parziale conclusione dell'indagine conseguente alla rissa del 19 agosto all'esterno di un bar di Paderno d'Adda hanno eseguito una ordinanza di misura cautelare emessa dal gip di Lecco a carico dei otto persone. L'attività investigativa, condotta dai militari del Norm - incentrata in particolare nell'ascolto dei testimoni e nell'analisi delle immagini dei circuiti di videosorveglianza -, ha permesso di accertare che l'episodio violento risulta attribuibile a otto uomini, suddivisi in due gruppi antagonisti, uno di persone residenti nel meratese e l'altro proveniente dalla vicina provincia di Bergamo che, "per motivi non ancora completamente delineati", si sono affrontati: ad avere la peggio è stato Gualtiero R., 69 anni, ancora ricoverato in ... Leggi su iltempo

lecco_notizie : Paderno. Rissa fuori dal Garage Cafè, 3 ordinanze di custodia cautelare e 5 denunce - milanomagazine : Lecco, rissa tra due dipendenti di un ristorante: lesioni con prognosi di 30 giorni e sospensione dell'attività -… -

Ultime Notizie dalla rete : Lecco rissa Paderno, arrestati gli autori della rissa in cui è rimasto ferito un 69enne IL GIORNO Paderno, arrestati gli autori della rissa in cui è rimasto ferito un 69enne

Paderno d'Adda (Lecco), 31 agosto 2020 - Si sono concluse le indagini sulla rissa del 19 agosto sul piazzale del Garage Cafè di Paderno d'Adda, costata il ricovero in terapia intensiva a un uomo di 69 ...

Paderno d'Adda, individuati i responsabili della rissa nel piazzale del Garage Cafè

Paderno d'Adda (Lecco), 31 agosto 2020 - Si sono concluse le indagini sulla rissa che si consumo lo scorso 19 agosto sul piazzale del Garage Cafè di Paderno d'Adda, costata il ricovero in terapia inte ...

Paderno d'Adda (Lecco), 31 agosto 2020 - Si sono concluse le indagini sulla rissa del 19 agosto sul piazzale del Garage Cafè di Paderno d'Adda, costata il ricovero in terapia intensiva a un uomo di 69 ...Paderno d'Adda (Lecco), 31 agosto 2020 - Si sono concluse le indagini sulla rissa che si consumo lo scorso 19 agosto sul piazzale del Garage Cafè di Paderno d'Adda, costata il ricovero in terapia inte ...