L’Atalanta sigla una partnership con Saucony Originals (Di lunedì 31 agosto 2020) Atalanta partnership Saucony – L’Atalanta e Saucony Originals hanno annunciato l’accordo di partnership che vedrà uno dei marchi più storici del settore diventare Official Sneakers Partner nerazzurro per la stagione 2020/21. Saucony Originals ha già fatto il suo debutto in casa nerazzurra in occasione delle Final-8 di UEFA Champions League a Lisbona. «Saucony – si … L'articolo L’Atalanta sigla una partnership con Saucony Originals è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

sportli26181512 : #Marketing #Notizie L’Atalanta sigla una partnership con Saucony Originals: Atalanta partnership Saucony – L’Atalan… -

Ultime Notizie dalla rete : L’Atalanta sigla Dureghello e il Ghetto: «Tra vicoli e luoghi sacri, orgoglio di noi ebrei romani» Corriere della Sera