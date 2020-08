La Juve Stabia annuncia Scaccabarozzi: “Onorato e contento” (Di lunedì 31 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCastellammare di Stabia (Na) – La S.S. Juve Stabia ha comunicato di aver raggiunto un accordo con il Lecco per l’acquisizione delle prestazioni sportive a titolo definitivo, accordo biennale, del centrocampista Jacopo Scaccabarozzi, classe ’94. Il calciatore, nativo di Lecco, è cresciuto calcisticamente nell’Olginatese, per poi vestire le maglie del Renate, ma anche del Piacenza, della Vibonese e del Lecco. Queste le prime dichiarazioni, dopo la sottoscrizione dell’accordo: “Sono onorato di essere alla Juve Stabia. Quando ho ricevuto la chiamata, non ho esitato e ho subito detto di si. Sono contento di essere qui e pronto per questa nuova avventura con una maglia ... Leggi su anteprima24

