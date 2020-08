Kolarov all’Inter, la conferma del CT serbo: “Sta passando ad un club più grande della Roma” (Di lunedì 31 agosto 2020) Aleksandar Kolarov sempre più vicino all’Inter. Siamo ormai ai dettagli e la firma potrebbe arrivare dopo gli impegni del terzino con la sua nazionale. Proprio il CT serbo ha confermato durante la conferenza stampa. Queste le parole di Tumbakovic: “Kolarov sta passando da un grande club a uno ancora più grande. Fosse per me giocherebbe ancora a lungo”. Da limare soltanto qualche dettaglio. Calciomercato, colpi Udinese e Sassuolo. Schick torna in Germania, Benevento scatenato FOTOL'articolo Kolarov all’Inter, la conferma del CT serbo: “Sta passando ad un club più grande della ... Leggi su calcioweb.eu

