Juventus, Chiellini svela la data dell’addio al calcio (Di lunedì 31 agosto 2020) Juventus – Giorgio Chiellini ha parlato durante la conferenza stampa tenutasi a Coverciano, in occasione del ritiro della Nazionale, in vista della Nations League. Il difensore centrale a toccato moltissimi temi ma, in particolar modo, ha svelato quale potrebbe essere il momento in cui verranno appese le scarpe al chiodo. Juventus: Chiellini dirà addio dopo l’Europeo “L’Europeo potrebbe segnare anche la fine della mia carriera, non lo escludo. Dico la verità: se arrivo a fare l’Europeo sono felice, vuol dire esser tornato ai miei livelli”. Ha svelato il calciatore ex Fiorentina. Leggi anche: Higuain Juventus, no alla rescissione contrattuale: cinque club in corsa Quest’anno, con l’arrivo di Pirlo, sarà ... Leggi su juvedipendenza

guich76 : @kravotz Ha detto una cosa corretta. La verità che #sarri non si è integrato nell'ambiente #juventus... Ricordati… - calciomercatoit : ????#Juventus - #Chiellini torna a parlare di #Sarri: 'Sempre massimo rispetto' ?? - fior_pa : @Marmat83 - LaskaJuventus : @elisea1976 Eh già, che non lo sai? Chiellini comanda tutto, pure Agnelli, Agnelli che però tramava contro Sarri, c… -