Inter, domani Nainggolan e Hakimi si sottoporranno al tampone (Di lunedì 31 agosto 2020) L’Inter si ritroverà ad Appiano Gentile, ma alcuni calciatori hanno deciso di anticipare la ripresa degli allenamenti in modo tale da farsi trovare già pronti dal tecnico Antonio Conte. I giocatori in questione sono Radja Nainggolan, rientrato dal prestito al Cagliari, e il nuovo acquisto Achraf Hakimi, che nella giornata di domani si sottoporranno al tampone. Il centrocampista belga, però, potrebbe essere soltanto di passaggio e tornare a vestire la maglia del club sardo. Leggi su sportface

