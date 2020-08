In autunno si gioca la sfida dell’Europa ai giganti dell’ecommerce (Di lunedì 31 agosto 2020) Il logo della piattaforma di ecommerce Amazon (foto di Florian Gaertner/Photothek via Getty Images)L’autunno sarà il banco di prova per le nuove regole dell’Unione europea sull’ecommerce. Obiettivo: ridurre le asimmetrie tra le grandi piattaforme e il milione di aziende del Vecchio continente che le usano per vendere online, ma anche con il sottobosco di piccoli marketplace. Bruxelles ha censito diecimila di questi intermediari all’opera entro i propri confini, solo l’8% (242) si può considerare grande, con un valore di mercato complessivo di 6mila miliardi nel 2018, concentrato tuttavia per il 69% nelle mani di sette ammiraglie. Di contro, il 42% dei marketplace europei è di taglia micro. Le regole del gioco Dal 12 luglio è entrato ufficialmente in vigore il regolamento 1150 del 2019. È lo strumento ... Leggi su wired

marzialex75 : RT @LaPrimaManina: A che gioco gioca? Renzi è d'accordo? Patrizia #Baffi non ha sottoscritto la mozione di sfiducia contro #Fontana presen… - gattorosarosa : RT @LaPrimaManina: A che gioco gioca? Renzi è d'accordo? Patrizia #Baffi non ha sottoscritto la mozione di sfiducia contro #Fontana presen… - ARGDON62 : RT @LaPrimaManina: A che gioco gioca? Renzi è d'accordo? Patrizia #Baffi non ha sottoscritto la mozione di sfiducia contro #Fontana presen… - RTrafficante : RT @LaPrimaManina: A che gioco gioca? Renzi è d'accordo? Patrizia #Baffi non ha sottoscritto la mozione di sfiducia contro #Fontana presen… - palinaciani : RT @LaPrimaManina: A che gioco gioca? Renzi è d'accordo? Patrizia #Baffi non ha sottoscritto la mozione di sfiducia contro #Fontana presen… -

Ultime Notizie dalla rete : autunno gioca Tendenza capelli corti autunno inverno 2020: donna, tagli e novità The Italian Times Meteo, tornerà l'estate: ecco quando finisce davvero e quando inizia l'autunno

Settembre si avvicina e pare già autunno: le piogge di questi giorni e le temperature calate a picco fanno pensare a un addio all'estate. Attenzione però, entro la metà del mese potrebbe arrivare un i ...

Camicia: come si porta la protagonista del rientro in città

Non solo il classico popeline di cotone: la camicia protagonista dell’autunno inverno 2020 ha mille volti. Si trasforma in micro abito da portare con gli stivali alti, vira verso gli anni 70 quando è ...

Settembre si avvicina e pare già autunno: le piogge di questi giorni e le temperature calate a picco fanno pensare a un addio all'estate. Attenzione però, entro la metà del mese potrebbe arrivare un i ...Non solo il classico popeline di cotone: la camicia protagonista dell’autunno inverno 2020 ha mille volti. Si trasforma in micro abito da portare con gli stivali alti, vira verso gli anni 70 quando è ...