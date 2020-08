Immigrazione, sindaco Lampedusa “hanno lasciato soli me e la Lamorgese” (Di lunedì 31 agosto 2020) Lampedusa (AGRIGENTO) (ITALPRESS) – “Il Governo ci ha lasciati soli, a noi e al ministro dell’Interno”. Così il sindaco di Lampedusa e Linosa, Totò Martello, in un’intervista a La Stampa.“Se il Governo non è capace di fare rispettare gli accordi con la Tunisia – aggiunge -, vado io a Tunisi a discuterne e ci vado con la mia barca”. “Se c’è un accordo con la Tunisia va fatto valere – prosegue -. Quando si è mai detto che un governo non affronta l’emergenza? Ci vuole il ministro degli Esteri, deve intervenire il Presidente del Consiglio. Il ministro Lamorgese sta facendo tutto quello che è in suo potere ma il Governo non pare sostenerla”.Poi annuncia di avere chiesto un incontro al presidente della ... Leggi su ilcorrieredellacitta

giorgio_gori : Flussi LEGALI, formazione e lavori socialmente utili OBBLIGATORI x i richiedenti asilo: condivido l’appello del sin… - CorriereCitta : Immigrazione, sindaco Lampedusa “hanno lasciato soli me e la Lamorgese” - Fede_Spera86 : Lampedusani siete soddisfatti del vostro sindaco Pd #Martello? Sicuramente si se lo avete votato. Saluti e tanta immigrazione!!!! - Spina3Spina : @GoffredoB @GiuseppeConteIT @pdnetwork @nzingaretti caro GB, il problema non è Giuseppi che fa quello che può esalt… - princigallomich : Immigrazione, sindaco Lampedusa “hanno lasciato soli me e la Lamorgese” -