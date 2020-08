Il primo ghiottissimo: i tortelli ricotta e spinaci (Di lunedì 31 agosto 2020) . La ricetta di oggi è di quelle ghiottissime. Non esattamente leggera, d’accordo. Si tratta di uno di quei piatti che è bene non concedersi troppo spesso, ma una volta ogni tanto è proprio il caso di massaggiarsi l’anima con un primo che è casa, calore domestico, gusto pieno e senza compromessi, suprema delizia dei sensi. (e panna e zafferano) Gli ingredienti Gli ingredienti che ti servono sono questi: 250 grammi di tortelli di ricotta e spinaci, possibilmente freschi; 150 grammi di panna da cucina fresca (in caso va bene anche pastorizzata); zafferano quanto basta (facoltativo); una noce di burro; quanto basta di parmigiano reggiano grattugiato; qualche fogliolina di prezzemolo fresco; un pizzico di noce moscata; quanto basta di pepe nero; quanto basta di sale. Per la ... Leggi su pianetadonne.blog

