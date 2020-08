I tre giocatori dell’Atalanta positivi al Covid e asintomatici (Di lunedì 31 agosto 2020) Continuano ad aumentare i numeri dei giocatori di calcio della massima serie italiana contagiati dal Covid. Oggi si vanno ad aggiungere tre tesserati dell’Atalanta, come comunica la squadra stessa sul proprio sito, specificando che – fortunatamente – sono tutti asintomatici e in isolamento fiduciario. Il controllo è avvenuto nell’ambito della ripresa dell’attività sportiva e tutti i giocatori sono stati sottoposti al tampone per verificare la positività al Covid-19. LEGGI ANCHE >>> Anche Bruno Peres positivo al Coronavirus Sconosciuta l’identità dei giocatori contagiati Sul sito non di legge chi sono i tre giocatori contagiati dal Covid. L’Atalanta ha ... Leggi su giornalettismo

MediasetTgcom24 : Calcio, Atalanta: tre giocatori positivi al coronavirus #covid - marcoconterio : ?? Tre giocatori dell'#Atalanta positivi al #COVID19 I calciatori sono asintomatici e sono già in isolamento fiduci… - Sport_Mediaset : #Atalanta: tre giocatori positivi al #Covid19. Il club bergamasco non ha reso nota la loro identità. Sono asintomat… - giornalettismo : La stessa #Atalanta ha comunicato la positività di tre suoi giocatori specificando che stanno bene e che sono in is… - infoitsport : Bergamo, Atalanta: tre giocatori positivi al coronavirus -

Ultime Notizie dalla rete : tre giocatori Coronavirus, calcio: positivi tre giocatori dell'Atalanta Rai News Calciomercato Inter, operazione ‘monstre’ | Triplo colpo per Conte!

Gli uomini di mercato nerazzurri vogliono soddisfare le richieste di Antonio Conte e potrebbero intavolare una maxi operazione: triplo colpo per l’Inter. Le richieste di Antonio Conte per il mercato s ...

WRC 9: Svelate le nuove funzionalità

Per Gamescom, NACON e KT Racing hanno fornito una panoramica completa delle nuove funzionalità incluse in WRC 9, il videogioco ufficiale del FIA World Rally Championship. La stagione WRC 2020 ha avuto ...

Gli uomini di mercato nerazzurri vogliono soddisfare le richieste di Antonio Conte e potrebbero intavolare una maxi operazione: triplo colpo per l’Inter. Le richieste di Antonio Conte per il mercato s ...Per Gamescom, NACON e KT Racing hanno fornito una panoramica completa delle nuove funzionalità incluse in WRC 9, il videogioco ufficiale del FIA World Rally Championship. La stagione WRC 2020 ha avuto ...