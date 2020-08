Fortnite 'vive' ancora su iOS: manca la maggior parte dei contenuti ma i giocatori continuano a giocare (Di lunedì 31 agosto 2020) In questo momento ci sono due universi paralleli all'interno di Fortnite. Uno ha appena ricevuto una nuova stagione piena di supereroi Marvel come Thor, Iron Man e Wolverine, mentre l'altro è bloccato nel passato. La maggior parte dei giocatori di Fortnite ha apprezzato la Stagione 4 da quando è stata lanciata all'inizio della scorsa settimana, ma i giocatori Apple e Android sono rimasti bloccati nella Stagione 3 con un accesso limitato alla maggior parte dei contenuti. Nonostante questo, gli utenti non hanno rinunciato a giocare.La versione iOS e Android di Fortnite ha perso una serie di funzionalità da quando Epic Games ha iniziato la controversia con Apple e Google. I ... Leggi su eurogamer

