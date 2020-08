Dove giocherà Messi? I tifosi dello Stoccarda fanno partire raccolta fondi per prenderlo… (Di lunedì 31 agosto 2020) Quale futuro per Lionel Messi? Questa la domanda che i tanti appassionati del mondo del calcio si stanno ponendo in questi giorni. Se il Manchester City, il Psg, l'Inter e la Juventus sembrano essere gli unici club a potersi permettere il calciatore, in Germania c'è chi, come i fan dello Stoccarda, sognano in grande.Messi: tifosi Stoccardi e la raccolta fondicaption id="attachment 1012739" align="alignnone" width="594" Messi (Getty Images)/captionAvere Messi in squadra sarebbe un sogno per chiunque. E allora perché non provare a prenderlo, magari con una raccolta fondi? Questo avranno pensato i sostenitori dello Stoccarda che hanno fatto ... Leggi su itasportpress

