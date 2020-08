Domanda interna ed estera ko Pil giù del 12,8% nel 2° trimestre (Di lunedì 31 agosto 2020) Una caduta più pesante di 0,4 punti percentuali, di oltre 7,1 miliardi. L'Istat rivede al ribasso la stima preliminare della variazione congiunturale del Prodotto interno lordo italiano diffusa lo scorso 31 luglio che erano pari, rispettivamente, al -12,4% congiunturale e al -17,3% tendenziale. Così secondo l'istituto guidat da Gian Carlo Blangiardo, nel secondo trimestre del 2020 il Pil, è diminuito del 12,8% rispetto al trimestre precedente e del 17,7% nei confronti del secondo trimestre del 2019. Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani

