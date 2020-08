Chiuso famoso locale a luci rosse per scambisti: “Non rispettato il distanziamento”, “E come facevamo?” (Di lunedì 31 agosto 2020) Regole sugli incontri e sugli appuntamenti a luci rosse rispettate. Non rispettate invece quelle sul distanziamento e sull’uso della mascherina. Per questo un locale per scambisti molto noto e apprezzato dagli appassionati del genere è stato Chiuso a Testaccio. Quando gli agenti della polizia locale sono entrati hanno trovato sessanta persone: alcune sedute ai tavoli, altre in pista, e altre ancora nelle ‘camere’. Nessun distanziamento (cosa che non è difficile da immaginare…). Tutti i clienti sono stati identificati. È stata multata anche la responsabile per le irregolarità riscontrate ed è stata disposto la chiusura del locale. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera qualche cliente ha avuto da ... Leggi su ilfattoquotidiano

