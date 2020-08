Caso combine, retrocessi in Serie D Bitonto e Picerno (Di lunedì 31 agosto 2020) Il Tribunale Federale Nazionale ha sanzionato Picerno e Bitonto per aver combinato il match di Serie D il 5 maggio 2019 Picerno retrocesso in Serie D e Bitonto penalizzato di 5 punti, e di conseguenza niente promozione in Lega Pro. Il Tribunale Federale Nazionale ha punito le due società per aver combinato il match dello scorso 5 maggio 2019, valido per il Girone H della Serie D. Grazie a quel match terminato 2-0 a favore, il Picerno ottenne la promozione in Lega Pro. Pugno duro del tribunale dunque, che ha retrocesso i lucani all’ultimo posto del Girone A della Lega Pro, che vuol dire retrocessione tra i Dilettanti. Non meno severa la sanzione per il Bitonto. Cinque punti di penalizzazione che fanno ... Leggi su zon

