Carrera Cup David Fumanelli vince a Imola (Di lunedì 31 agosto 2020) La giornata di Imola è trionfale per David Fumanelli nella Porsche Carrera Cup Italia. Il pilota brianzolo del team Q8 High Perform conquista in gara 1 la prima vittoria nel monomarca delle 911 GT3 Cup, dopo aver segnato la pole position. Nella manche successiva, il 29enne ha accusato un problema tecnico che lo ha fatto uscire di pista. Ma non ha mollato, recuperando terreno fino al quinto posto finale. Grazie a due performance brillanti, ed ai punti della pole, Fumanelli è ora a soli 9 punti dal leader di campionato, Simone Iaquinta. Quest’ultimo, grazie ad un secondo ed ad un terzo posto è balzato al comando della classifica iridata, scalzando il vincitore di gara 2 Gianluca Quaresmini. Leggi anche Porsche Carrera Cup, il Team Q8 High Perform a ... Leggi su sport.periodicodaily

Ottimo doppio terzo posto nella tappa di Imola del Porsche Carrera Cup Italia per Walter Palazzo. Il pilota siciliano, al rientro alle gare dopo un anno e mezzo, si è subito insediato sul podio nella ...

Porsche Carrera Cup Italia 2020, sul circuito di Imola arriva la prima vittoria per il team Q8 Hi Perform con il pilota Fumanelli Il weekend di gara di Imola del team Q8 Hi Perform è iniziato nel migl

