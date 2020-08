Call of Duty: Black Ops Cold War per PS5 supporterà i trigger adattivi di DualSense (Di lunedì 31 agosto 2020) Call of Duty: Black Ops Cold War è stato annunciato ufficialmente la scorsa settimana e arriverà il 13 novembre su PS4, Xbox One e PC.La società ha anche confermato che il gioco sarà lanciato su PlayStation 5 e Xbox Series X quando le console saranno disponibili. Gli unici dettagli forniti da Activision per le versioni next-gen sono che il titolo presenterà ray-tracing, frame rate più elevati e tempi di caricamento più rapidi, ma non si è parlato del supporto di altre funzionalità.Ora abbiamo la conferma di un'altra funzionalità per PlayStation 5. Uno sviluppatore di Activision ha confermato su ResetEra che Black Ops Cold War sfrutterà le funzionalità del controller DualSense: il nuovo ... Leggi su eurogamer

