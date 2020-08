Bayern, Coman: “Con Neymar a Parigi mai al Psg” (Di lunedì 31 agosto 2020) Il centrocampista del Bayern Kingsley Coman ha dichiarato di non avere intenzione di tornare al Paris Saint-Germain, club recentemente battuto in finale di Champions League dalla sua squadra di Monaco di Baviera. “È difficile dire se giocherò di nuovo per il club Parigino. Se Neymar gioca per il Psg, è quasi impossibile per me avere lo spazio a sinistra e quindi non vado. Penso di avere ancora dagli otto ai dieci anni per giocare ad alto livello, quindi non posso escludere completamente la possibilità di passare al Psg ma non adesso. Ho dei bei ricordi del tempo che ho trascorso nel campo dei Parigini. Il Psg è sempre stato il mio club preferito. Ma la decisione di lasciare il sodalizio francese è stata quella giusta per me. Se non fossi partito, forse non ... Leggi su itasportpress

Eurosport_IT : BAYERN CAMPIONE D'EUROPA! A Lisbona decide un gol di testa di Kingsley Coman, PSG sconfitto. Per i bavaresi è il s… - ZZiliani : GLI AFFARI QUELLI BELLI: COMAN Venduto a 19 anni al Bayern per 28 milioni incassati in tre anni. Nel frattempo, in… - pisto_gol : Psg-Bay 0:1 Grazie al gol di Coman, il Bayern Monaco batte il Psg e conquista la 6^ Champions League della sua stor… - magicabionda : @emilianofaziosi Poi magari farà un’amnistia, su, non disperare ???????? l’ha fatto una volta e mi sono ritrovata “libe… - DomenicoMarini5 : @73Momy71 @il_farmacista Mi trovi d'accordo.Qui nn abbiamo le stesse competenze,vedi appunto scarti del campionato… -

Ultime Notizie dalla rete : Bayern Coman Bayern Monaco, Coman: «Un mio ritorno al Psg è impossibile» Calcio News 24 Bayern, Coman: “Con Neymar a Parigi mai al Psg”

Il centrocampista del Bayern Kingsley Coman ha dichiarato di non avere intenzione di tornare al Paris Saint-Germain, club recentemente battuto in finale di Champions League dalla sua squadra di Monaco ...

Bayern Monaco, Coman: «Un mio ritorno al Psg è impossibile»

Kingsley Coman chiude la porta a un ritorno al Psg. L’uomo che ha deciso la finale di Champions League proprio contro la sua ex squadra, in una intervista ai media francesi, ha smentito un possibile r ...

Il centrocampista del Bayern Kingsley Coman ha dichiarato di non avere intenzione di tornare al Paris Saint-Germain, club recentemente battuto in finale di Champions League dalla sua squadra di Monaco ...Kingsley Coman chiude la porta a un ritorno al Psg. L’uomo che ha deciso la finale di Champions League proprio contro la sua ex squadra, in una intervista ai media francesi, ha smentito un possibile r ...