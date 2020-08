Baglio-Tempesta: nei nidi mancano mascherine e disinfettanti (Di lunedì 31 agosto 2020) Roma – “Siamo alla vigilia della riapertura dei nidi e delle scuole materne a Roma, ma da piu’ parti ci giungono segnalazioni di gravi disfunzioni nelle sanificazioni dei locali e nella sicurezza delle educatrici. Esprimiamo forte preoccupazione per i ritardi segnalati e su come sara’ gestita la riapertura in sicurezza dei plessi scolastici. Ad oggi si registrano carenze termoscanner, mascherine, gel disinfettanti, guanti e tutto l’occorrente sanitario necessario alla riapertura in sicurezza.” “La sensazione e’ quella che in Campidoglio si sia accumulato un consistente ritardo a causa, ancora una volta, della inesistente politica della Raggi e della sua Giunta. Quanto sta accadendo e’ sintomo di una sottovalutazione del problema. La giunta e l’amministrazione non perdano ... Leggi su romadailynews

Ultime Notizie dalla rete : Baglio Tempesta Baglio-Tempesta: nei nidi mancano mascherine e disinfettanti RomaDailyNews