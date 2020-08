Adele si mette in bikini, gravissime le accuse dal web (Di lunedì 31 agosto 2020) Adele finisce ancora una volta nell’occhio del ciclone. Dopo le polemiche per il forte dimagrimento, con la foto in bikini piovono pesanti accuse sulla cantante. Non c’è pace per Adele, la cantante è da mesi sotto la lente di ingrandimento dei suoi detrattori. La cantante di Hello, dopo il divorzio da Simon Konecki e dopo essere stata assente dalle scene per un lungo periodo, è tornata con un look del tutto stravolto dopo aver perso ben 45 chili. Probabilmente non immaginava le critiche dalle quali sarebbe stata travolta dopo il dimagrimento. Ma non basta, è delle ultime ore un suo post si Instagram in cui la cantante, in bikini che riprende la bandiera jamaicana, piume e un’acconciatura stile afro, festeggia in privato il carnevale di Nothing Hill, ... Leggi su bloglive

Adele in salsa giamaicana scatena le polemiche social: "Questa è appropriazione culturale"

In bikini nei colori della bandiera giamaicana, sorridente e in splendida forma, leggings e capelli raccolti in tante treccine annodate in stile africano, Adele ha postato uno scatto, che ha scatenato ...

