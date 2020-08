Adele, pioggia di critiche: gli utenti non perdonano il suo comportamento (Di lunedì 31 agosto 2020) Dopo che la cantante inglese, Adele, ha postato uno scatto sui suoi social è scattata una polemica nei suoi confronti dai toni molto forti. Adele (fonte Instagram @Adele)Le polemiche sembrano non fermarsi e pare che stiano coinvolgendo l’intero mondo di Twitter. A finire al centro delle critiche è uno scatto postato dalla cantante sui suoi social, in cui l’artista per festeggiare il Carnevale di Nothing Hill ha deciso di reinterpretare a suo modo la cultura giamaicana. Infatti nella foto appare con una acconciatura tipicamente afro – i bantu knots – e un bikini con la bandiera giamaicana. Inultile a dirlo questo ha scatenato la reazione del popolo di Twitter che ha criticato la cantante, sostenendo di essersi appropriata culturalmente di una cultura che non ... Leggi su chenews

