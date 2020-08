Tonali al Milan, accordo Maldini-Cellino: cifre e formula (Di domenica 30 agosto 2020) ... @DiMarzio, August 30, 2020 Sandro Tonali to AC Milan, confirmed and it's a done deal: here we go! Agreement reached for a loan with buy option from Brescia. Personal terms agreed today. Inter are ... Leggi su milanlive

AlfredoPedulla : #Tonali, solo #Milan: presto incontro per chiudere. L’’#Inter ha comunicato di tirarsi completamente fuori. Perfett… - AntoVitiello : In questo affare è stato decisivo #Tonali, volontà chiara di andare al #Milan quando ha saputo della possibilità, n… - DiMarzio : #Milan, accordo con il Brescia per Tonali - ciroaleroby3 : RT @esistenzialinte: Il Milan ha tutto per prendere Tonali tranne i soldi - CavaleriSamuel : RT @AntoVitiello: In questo affare è stato decisivo #Tonali, volontà chiara di andare al #Milan quando ha saputo della possibilità, non vol… -