«The Boys 2», in streaming su Amazon Prime Video. Cosa aspettarsi (Di domenica 30 agosto 2020) Chi ha finito quasi in un sol boccone la prima stagione della serie tv con i supereroi super cattivi, non ce la fa più ad aspettare The Boys 2, il seguito di un debutto che ha costituito un’assoluta novità nella scorsa stagione televisiva in un testa a testa con Watchmen, con cui ha molte cose in comune, pur senza la sua forza simbolica e politica. L’anno scorso, a causa loro, è stato l’anno in cui il mito dei supereroi si è sgretolato. Watchmen, il film, e gli X-Men ce lo avevano già mostrato: i super poteri possono dare alla testa e portare fuori dalla strada della ragione, ma nessuno ci aveva mai mostrato la Cosa come un fatto e non come la conseguenza dentro un percorso. E di fatto, fin dal primo minuto, i supereroi di The Boys, detti I Sette, sono la quintessenza del male: ... Leggi su gqitalia

