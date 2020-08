Sui migranti finalmente c'è un giudice a Roma (Di domenica 30 agosto 2020) Accordi 'storici'. Strette di mano 'storiche'. Tante, troppe volte, si è abusato di questa aggettivazione, buona per un titolo, per 'sparare' una notizia o per appiccicarsi una medaglia, spesso di ... Leggi su globalist

Corriere : Stop all’ordinanza sui migranti, Musumeci attacca: «La giudice è stata consulente di Zingaretti» - fanpage : La fake news di Salvini sui migranti che a Lampedusa passeggiano col Covid. Il sindaco: “Indegno” - fanpage : ll Tar ha sospeso l'ordinanza sui migranti di Musumeci - DrDomu : RT @Bettabetta59: Dire che si sta facendo campagna elettorale sui migranti è ammettere, cara conduttrice, che gli italiani NON VOGLIONO l'i… - ClaudioCrosara : @Noiconsalvini Conte sa che se da retta ai 5S sui migranti il PD lo molla,se prende le parti del PD lo mollano i 5S… -